Substituição de monitoras por estagiárias gera reclamação em Santa Bárbara

O anúncio da Secretária de Educação de Santa Bárbara d’Oeste para a substituição de ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil) por estagiárias gerou reclamações de pais de alunos preocupados com a mudança.

Atualmente, a cidade conta com 214 crianças que precisam de monitoramento em razão de suas particularidades.

Vereador Celso Ávila recebeu um grupo de pais de alunos com TEA para tratar do assunto – Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

O vereador Celso Ávila (PV) recebeu um grupo de pais de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) matriculados na rede municipal. na câmara, na última quinta-feira (4).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estamos tentando entender o que está acontecendo, para depois tecer uma resistência sobre isso”, disse o parlamentar.

Carine Sena, presidente do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo), considera que a substituição das monitoras da educação especial por estagiárias é uma medida muito preocupante, uma vez que as crianças com TEA já estão acostumadas com as profissionais, e cada uma delas possui características específicas de aprendizado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A prefeitura explica que devido à queda na arrecadação municipal em 2023, com um déficit no repasse dos governos estadual e federal no total de R$ 25 milhões, houve a necessidade de reorganização no formato das contratações para Educação Especial, mas o atendimento será mantido.

A vereadora Esther Moraes (PL), que faz parte do grupo de apoio ao prefeito Rafael Piovezan (MDB), diz que o acompanhamento as crianças é de direito por legislação, e que, para sanar a queda na arrecadação e dar continuidade aos serviços, a alternativa foi a contratação de estagiários por meio do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Rodolfo Rodrigues Penin, coordenador da Assej (Associação Educacional da Juventude), responsável pela educação especial no município, diz que o contrato com a prefeitura continua e que a contratação dos estagiários será feita em breve.

Conforme o LIBERAL noticiou, o vereador Eliel Miranda (PSD) protocolou na câmara, nesta semana, um requerimento no qual solicita a convocação da secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva, para que ela explique a situação no plenário.