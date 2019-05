Substituição de adutora pode afetar abastecimento em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para esta quinta-feira (2) a substituição de 30 metros da antiga tubulação responsável pelo abastecimento da região da Zona Leste. A intervenção será realizada pela equipe técnica da autarquia a partir das 8h da manhã e poderá afetar o abastecimento de água durante o dia.

Na ocasião, outras equipes também estarão trabalhando nos ajustes dos testes finais da nova adutora de água bruta, de 900 mm de diâmetro, que foi instalada recentemente para aumentar a vazão de água para a ETA (Estação de Tratamento de Água) IV, no Jardim Souza Queiroz e, com isso, ampliar a produção de água tratada para a Zona Leste.

A previsão é que os serviços sejam concluídos por volta das 18h, quando começa a retomada do fornecimento de água, e que deve se normalizar no decorrer do período da noite.

O trabalho de substituição de 30 metros da antiga adutora será complexo por se tratar de uma tubulação de grande diâmetro (630 mm), o que demanda tempo para a substituição desse trecho, que fica em área ao lado da ETA IV e próximo da Avenida São Paulo.

O DAE solicita a compreensão dessa população e orienta para a importância da economia de água das caixas d’águas dos imóveis nesse dia. Os telefones para demais informações são: 0800-770-3459 ou 3459-5910.

Confira os bairros que poderão ficar sem água por conta da substituição: