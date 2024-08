SP-304 tem trânsito e desvio durante vistoria em viaduto danificado, em Santa Bárbara

Técnicos do DER analisam viaduto que foi interditado após um acidente, na altura do km 139

Técnicos do DER fazem vistoria em viaduto danificado na altura do km 139, na SP-304, em Santa Bárbara - Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Motoristas que trafegam pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na manhã desta sexta-feira (2) enfrentam um desvio na altura do km 139, em Santa Bárbara d’Oeste.

Duas faixas do sentido Piracicaba-Americana foram interditadas para uma vistoria do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) no viaduto do local, que foi danificado após um acidente no mês passado. O trânsito foi desviado pela alça do viaduto. Por volta de 8h30, eram cerca de dois quilômetros de congestionamento.

Pela manhã, a previsão era de que a vistoria durasse até o período da tarde. A Polícia Militar Rodoviária orientava o trânsito no local.

Nesta quinta, os técnicos do departamento instalaram os equipamentos necessários para a avaliação, que incluirá a análise da capacidade de carga do viaduto.

A estrutura foi danificada após ser atingida por um veículo, no último dia 14. O departamento relatou que as obras de reparo foram concluídas nove dias depois do incidente. O investimento foi de R$ 170 mil.

O DER orienta que, por enquanto, os motoristas devem continuar a usar a rota alternativa pelo retorno existente na altura do km 138, na pista leste, e do km 140, na pista oeste da SP-304.