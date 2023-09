Situações aconteceram na pista sentido Americana, a partir do km 134, na tarde desta quarta-feira

Rodovia Luiz de Queiroz registrou congestionamento após sequência de batidas - Foto: Claudeci Junior / Liberal

A Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) teve um acidente entre moto e carro e, no mesmo trecho, um engavetamento com três veículos, na tarde desta quarta-feira (13), em Santa Bárbara d’Oeste.

Os acidentes causaram um congestionamento de pelo menos 4 km, na pista sentido Americana. Até por volta das 17h30, ainda havia lentidão.

O motociclista ficou ferido. Ele bateu na traseira do outro veículo por volta das 16h40. A vítima, que reclamava de dor de cabeça e nos punhos, foi socorrida pelos bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O caso ocorreu perto do Freitas Leilões, no km 134, num trecho que passa por recapeamento. Motorista do carro atingido, a bacharel em direito Taís Domingues Januário criticou a sinalização da obra. “Os carros acabam parando bruscamente”, afirmou.

A bacharel em direito Taís Domingues Januário disse que dirigia na rodovia quando sentiu o impacto da moto que atingiu a traseira de seu carro. “Falta sinalização aqui, os carros acabam parando bruscamente”, afirma Taís.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em decorrência desse acidente, houve o engavetamento. As batidas teriam sido causadas por uma picape que fez ultrapassagens pela direita e, mesmo sem espaço, tentou entrar no acesso mais à frente, forçando os outros carros a frearem bruscamente. O motorista dessa picape conseguiu escapar e não foi identificado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“O carro da frente parou, eu bati na traseira e outro veículo, em seguida, bateu no meu veículo”, disse a secretária Viviane Bregion. “Falta a sinalização correta aqui nas obras. Não existe nenhuma placa de advertência antes”, acrescentou.

Procurado pela reportagem, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que administra a rodovia, comunicou que “enviará uma equipe para vistoriar o trecho e, caso seja constatada a necessidade, haverá reforço da sinalização com implementação de outras medidas que irão garantir mais segurança dos usuários”. Também informou que, em razão dos acidentes, houve a interdição de uma faixa.