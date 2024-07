SP-304: reparo em viaduto começa nesta terça e deve custar R$ 170 mil

Previsão é que as intervenções no trecho, que recebe diariamente em torno de 60 mil veículos, em média, sejam concluídas até o fim de julho

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciará, nesta terça-feira (16), as obras do viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. O investimento estimado do Governo do Estado é de R$ 170 mil.

Montagem do canteiro de obras no local começou nesta segunda-feira (15) – Foto: Leonardo Matos/Liberal

A previsão é que as intervenções no trecho, que recebe diariamente em torno de 60 mil veículos, em média, sejam concluídas até o fim de julho.

A medida foi necessária depois que um veículo não identificado atingiu e danificou a estrutura, em 14 de junho.

Segundo o departamento, os funcionários estiveram, nesta segunda-feira (15), com a empresa contratada, a G2O Engenharia, para a realização da montagem do canteiro de obras para os serviços de recuperação da viga de concreto danificada.

Como medida de segurança, o viaduto permanecerá interditado até o término das intervenções. O DER orienta como rota alternativa os acessos pelo retorno existente na altura do km 138, na pista leste, e do km 140, na pista oeste da SP-304.

Não é a primeira vez que o viaduto é interditado por motivos semelhantes. Em setembro de 2021 o local foi fechado após ter a ponte atingida e danificada por um caminhão. O viaduto foi liberado para o tráfego no dia 14 de julho de 2022.

Durante o período que ficou interditada, a ponte foi cercada por um guard rail porque ficou com rachaduras e a estrutura comprometida. As obras começaram sete meses após o acidente e duraram três meses.