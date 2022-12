SOS promove ceia de Natal para os animais

Ceia de Natal dos Animais de ONG acontecerá no próximo dia 18´ - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Há 27 anos, a SPASB (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste), também conhecida carinhosamente como SOS Animais, faz um reconhecido trabalho em prol dos cães e gatos em situação de vulnerabilidade do município.

Entre as muitas ações promovidas pelos voluntários para tornar a vida dos animais um pouco melhor, há 15 anos, a ceia de Natal é um dos grandes marcos do mês de dezembro. A ideia nasceu do desejo de alegrá-los, promovendo uma troca de amor e carinho entre eles, os voluntários e seus familiares, que também são convidados para participar da celebração.

Segundo Kátia Ferrari, veterinária, advogada, vereadora, voluntária e ativista da causa, a ideia surgiu para que eles vivenciassem bons momentos.

“Nós passamos um dia feliz, os animais também. Eles amam esse contato, gostam de receber e dar carinho. São todos muito carentes. Para eles é sem dúvida um momento de festa, e para nós também acaba sendo. É quando fazemos nossas orações e agradecemos por mais um ano de batalha”, explica.

Temperado com Amor. Neste ano, o evento acontecerá no dia 18, a partir das 16h, e como se trata de uma ceia, claro, o que não pode faltar é uma comida extraordinária, preparada com ingredientes especiais e temperada com todo amor que os voluntários dedicam aos bichos. Para isso, a entidade está promovendo uma campanha de arrecadação de salsinhas, um dos alimentos preferidos dos bichinhos.

Embora a ceia de Natal seja muito caprichada, até por conta do simbolismo da data, na sede da SPASB, assim como na casa de muita gente, todo domingo é dia de cardápio fora da dieta normal do dia a dia.

“Nós temos uma voluntária que cozinha toda semana pra eles, então, todo domingo, os bichos deixam a ração de lado para comer arroz temperado com frango, fígado e até legumes”, conta Kátia.

A voluntária explica que como os animais da ONG (Organização Não Governamental) são muito bem tratados, a qualidade de vida deles é muito boa, o que acaba promovendo uma longevidade maior. Tanto é assim, que entre os animais, mesmo alguns que nunca conheceram outro lar, como é o caso do gato Virso, passam dos 18 anos.

Amor, salva. Se a saúde física é importante para promover o bem-estar dos bichinhos, a emocional também se comprova essencial. Dois exemplos de que o amor salva são os casos da Pit Bull Mel, que quase foi sacrificada antes de chegar ao abrigo, por não ser uma cadela sociável e que após um ano de ressocialização, aprendeu a se comportar melhor. Já a cadelinha Gaia, veio doente e tetraplégica de outro abrigo e ganhou um atendimento mais que especial, de uma voluntária que cuida dela todos os dias.

“Brincamos que é a humana da Gaia. Ela toma banho uma vez por semana e tem até um carrinho para passear, que chamamos de Gaia Móvel. Muito bem tratada, a Gaia é danadinha é já destruiu três berços antes de ganhar esse atual que é de aço”, diverte-se Kátia.

História. Instalada em um terreno de 1,5 mil metros quadrados, a estrutura da ONG conta com uma recepção, sala de atendimento, banheiro, sala pré-cirúrgica, centro cirúrgico e a dispensa. Localizada na Rua Cabreúva, 300, Vila Lola, a SPASB é uma entidade independente, que não recebe verba pública.

Atualmente, ela se mantém por meio de doações e através das ações que promove, como venda de pizzas ou realização de eventos. Além disso, as castrações e os atendimentos veterinários de baixo-custo também ajudam em sua manutenção. Contando com a colaboração de cerca e 40 voluntários, ela possui uma diretoria, presidida por Maria Luiza Furlan, e, no momento, atende e abriga cerca de 40 cães e mais de 100 gatos, tendo em seu histórico o número de mais de 1,5 mil adoções.

Razão de Existir. Ao contrário do que muita gente possa pensar, apesar de se propor a ajudar, a SOS não tem obrigação de recolher e acolher todos os animais abandonados na cidade, como explica Kátia.

“Nós temos a parte social de recolher alguns animais em situação de risco, mas só fazemos isso quando temos condições de oferecer suporte. Infelizmente, não conseguimos socorrer todos os animais que as pessoas solicitam porque não podemos deixar os animais que já estão aqui em uma situação desconfortável, porque existe todo um procedimento a ser realizado e também a preocupação com a saúde deles. Caso contrário, ao invés de promover o bem-estar, estaríamos praticando maus-tratos”, pontua. Contando com o trabalho de veterinários voluntários, além de colocar a saúde dos animais em dia, todos são vacinados, castrados e microchipados.

Colhendo Resultados. Em quase 30 anos de história, a SOS colhe os resultados plantados, a partir da iniciativa de quatro amigas que vislumbram a necessidade de fazer algo pelos animais da cidade.

“Todo nosso histórico de promover feiras de adoção, fazer palestras de conscientização, divulgar a importância da posse responsável, tudo isso reflete. Hoje, notamos que o abandono dos animais em nossa cidade, diminuiu muito”, comemora Kátia.

Para ela, toda essa mudança de mentalidade tem a ver com o fato de o papel dos animais também ter se alterado ao longo do tempo.

“Antigamente, os cães e gatos eram vistos como coisas. Hoje, notamos que eles passaram a fazer parte do grupo familiar e isso é muito bom”, comemora Kátia.

Para ajudar. Quem desejar colaborar com a ceia de Natal doando salsichas ou outros itens, assim como na manutenção da SOS, entre em contato com Maria Luiza pelo WhatsApp (19) 99656-7452 ou com Kátia Ferrari, (19) 99455-8613, ou ainda pelo Instagram @sosanimaisspasb.