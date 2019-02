Só uma vaga é liberada para gêmeos e prematuro morre em espera por UTI

O recém-nascido João Felipe Zério morreu na Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste no dia 13 de fevereiro à espera de uma vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal. Ele e seu irmão gêmeo, Augusto João Zério, nasceram prematuros e precisavam ser transferidos, mas somente uma vaga foi disponibilizada pela Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde).

O hospital então decidiu qual bebê teria acesso à Terapia Intensiva e qual esperaria na unidade o surgimento de outra vaga. João Felipe ficou esperando e morreu antes de ser transferido.

“Eu pensei na hora que peguei o caixão que eu não pude carregar ele. Aquela era a oportunidade que eu tinha, e aí eu levei até o túmulo”, desabafou a estudante Raquel Zério Vilella, de 14 anos, mãe dos gêmeos.

Além da demora em conseguir uma vaga na UTI, a família aponta outros problemas no atendimento prestado à gestante. João Felipe nasceu no banheiro da casa da adolescente no momento em que ela se preparava para procurar o Pronto-Socorro Edison Mano pela quarta vez em um período de dois dias. Ela compareceu à unidade duas vezes no dia 11 e mais uma vez no dia 12 de fevereiro, sempre com dores lombares. Ela foi diagnosticada com infecção urinária e recebeu uma receita de antibiótico.

Raquel tomou soro com Dipirona por quatro vezes – nas duas vezes em que procurou o pronto-socorro no dia 11 e outras duas vezes no dia 12, após relatar que as dores haviam piorado e não cessaram com a primeira medicação. João Felipe nasceu na noite de terça-feira, cerca de quatro horas depois da paciente ter sido liberada. Segundo a estudante, o último profissional que a atendeu disse que as dores estavam relacionadas ao peso da gravidez dupla e que ele não poderia fazer mais nada. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ela disse que em nenhum momento foi realizado exame de toque para observar a dilatação e que nenhum médico suspeitou que as dores que ela sentia nas costas poderiam ser contrações. Raquel estava na 30ª semana da gestação.

A faxineira Francine Zério, de 54 anos, mãe de Raquel, acredita que a morte do neto foi resultado de uma série de erros e negligências. “O que eu espero é que não aconteça com outras pessoas o que está acontecendo com ela. É uma vida que não vai voltar. Tiraram o direito do meu neto de viver”.

Na certidão de óbito de João Felipe consta que a causa da morte foi infecção. Médicos da Santa Casa explicaram à família que ele morreu provavelmente em decorrência de complicações relacionadas à infecção urinária de Raquel. O bebê viveu cerca de 26 horas.

Já Augusto está internado na UTI neonatal do Hospital Universitário de Jundiaí e está reagindo, segundo Francine.

A Santa Casa disse que a escolha do bebê que seria transferido para a vaga foi uma “decisão e conduta médica conforme evolução do quadro do gemelar, onde apresentava condições para remoção”. A instituição disse que a demora no surgimento de outra vaga ocorreu devido à superlotação do sistema.

A Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), responsável por encontrar vagas em unidades de referência no Estado de São Paulo, informou que recebeu dois pedidos distintos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste no dia 12 de fevereiro, “com intervalo de aproximadamente duas horas entre eles”.

Um deles foi no nome de Raquel Zério e outro como Raquel Zério Vilella. “Cada ficha é regulada separadamente, por médicos que acompanham cada caso específico. Em menos de 24 horas, o caso registrado inicialmente foi transferido e, também nesse período, o hospital de origem do segundo paciente informou o óbito da criança”, disse a Secretaria.

A Santa Casa disse inicialmente que a solicitação à Cross foi feita aproximadamente às 19h50 do dia 12 de fevereiro. Questionada sobre o intervalo de duas horas informado pela Secretaria Estadual de Saúde, a instituição mudou a informação inicial, e disse que as solicitações foram feitas às 22h15 e às 22h17.

Sobre os atendimentos prestados no Pronto-Socorro Edison Mano, a prefeitura disse que “após o atendimento médico e em concordância com o pedido dos responsáveis e da paciente, que alegava estar melhor e sem dores, houve a liberação, com a orientação médica de procurar o profissional que já a acompanhava por tratar-se de uma paciente em gestação”. A prefeitura não se posicionou sobre o fato da paciente ter sido liberada sem realização de exame de toque ou suspeita de que as dores fossem contrações.

A família registrou um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 1º DP (Distrito Policial). A Polícia Civil solicitou o prontuário médico da gestante para análise.