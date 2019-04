Situação das ruas do bairro Beira Rio gera queixas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

As ruas do bairro Beira Rio, que fica na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste, estão intransitáveis, segundo moradores. A situação se agrava quando chove e o local fica cheio de poças por dias seguidos.

Mesmo com a colocação de pedriscos há um mês, o problema não foi resolvido. De acordo com os vizinhos, as pedras depositadas no solo são muito grandes e acabam causando ainda mais transtornos.

A costureira Sonia Silonio Diniz, de 64 anos, contou que o pneu de seu carro rasgou ao passar por uma pedra. Ela mora na Rua H, mas ressaltou que o problema ocorre em todas as vias do bairro – principalmente na Rua A, que dá acesso à região.

“Você sai de uma poça de água e cai no buraco, isso está um campo minado”, reclamou. “Colocaram essas pedras e passaram trator faz um mês, mas ficou pior do que estava”.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou que “a demanda foi encaminhada ao setor responsável para as devidas providências e que realiza rotineiramente a manutenção das vias rurais de acordo com cronograma. Em períodos de chuva este tipo de demanda aumenta”, diz a nota.

