Sítios arqueológicos de Santa Bárbara são resgatados em mapa de pesquisadores da USP

Sítio Toledos fica na região da Chácara Beira Rio e foi descoberto durante estudos para prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) - Foto: Reprodução/Scientia

Um mapa criado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e divulgado no início de maio deste ano aponta a existência de dois sítios arqueológicos em Santa Bárbara d’Oeste, entre cerca de 2 mil resgatados no Estado de São Paulo. O município é o único da RPT (Região do Polo Têxtil) onde foram encontrados vestígios associados a povos antigos.

O trabalho reúne pesquisas de décadas de diversos aqueólogos. Muitos dos sítios já estavam elencados em uma base de dados de Astolfo Gomes de Mello Araujo, professor e coordenador do Levoc (Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente), do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.

A planilha de Astolfo se juntou aos levantamentos de Renan Pezzi, do Laboratório de Arqueologia da Paisagem e Geoarqueologia da universidade, bem como de Arthur Miyazaki e Marcelo Zuffo, ambos do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP. Juntos, esses estudos possibilitaram toda a documentação que é demonstrada no mapa.

Ao acessar o mapa, é possível ver que há dois sítios arqueológicos em Santa Bárbara. O primeiro deles, chamado de Caiuby, foi descoberto nos anos 1960 por José Luiz de Morais e publicado pela primeira vez na Revista do Museu Paulista, de 1981/1982. Foram encontrados artefatos em sílex em uma área verde no cruzamento da Rua Calil Baruque com a Avenida Sábato Ronsini, na Vila Linópolis.

Já o segundo sítio, nomeado de Toledos, fica na região da Chácara Beira Rio e foi descoberto durante estudos para prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O trabalho foi coordenado por Solange Caldarelli e teve Astolfo como um dos seus pesquisadores de campo.

“Os dois sítios foram identificados no que chamamos de ‘arqueologia de contrato’. É uma área de atuação voltada ao licenciamento ambiental, que demanda entender o potencial arqueológico em uma área onde haverá um empreendimento. Santa Bárbara é uma das poucas cidades com sítios datados. Podemos nos valer da idade de aproximadamente 5 mil anos do sítio Caiuby para pensar na ocupação humana do entorno”, explicou Astolfo.

A arqueóloga Lúcia Juliani, que atualmente possui a consultoria A Lasca, também participou da pesquisa e recorda como se deu a descoberta.

“A Bandeirantes foi uma das primeiras no Estado de São Paulo que teve pesquisa arqueológica para licenciamento ambiental, de acordo com a nova política ambiental. A gente andou por toda área que seria modificada pelo empreendimento, procuramos evidências aqueológicas, fizemos furos no solo para ver se tinha algo enterrado e conversávamos com moradores da área”, contou.

“Esse trabalho eu gostei muito. Nunca esqueço que estava escavando e um vizinho do sítio chegou, observou o que estávamos fazendo e disse que não iríamos encontrar nada, porque ele já tinha encontrado várias pontas de flecha. O sítio arqueológico é como um livro de história não-escrito, a história está no que você encontra”, completou.

Pedras encontradas no sítio Toledos – Foto: Reprodução/Scientia Pedras encontradas no sítio Toledos – Foto: Reprodução/Scientia

Esses materiais de milênios são pedras lascadas (que carregam o nome científico de líticos), que eram usadas por bandos de caçadores-coletores (não são considerados grupos indígenas) para caça, pesca e na exploração do terreno.

Segundo Letícia Correa, que junto de Glauco Perez integra o grupo de pesquisa coordenado por Astolfo, tem sido comum encontrar essas ferramentas na região.

“Esses instrumentos, conhecidos pela população como ‘ponta de flecha’, ocorrem muito tanto em Santa Bárbara como nos municípios do entorno e são excelentes marcadores para entendermos diferenças culturais entre os grupos”, disse Letícia.

Embora não seja possível ter acesso a esses objetos, por questão de preservação, e os sítios tenham sofrido nos últimos anos várias modificações humanas – onde fica o Caiuby, por exemplo, atualmente tem um food truck -, Astolfo acredita que o mapa será importante para o resgate da história dos povos antigos ou indígenas.

“Não importa quantas planilhas de dados tenhamos, físicas ou eletrônicas, o cérebro humano funciona muito melhor em termos visuais. Eu tinha a planilha em meu computador e tinha uma ideia geral de onde ficavam os sítios, mas, uma vez que eles apareceram no mapa, um novo mundo se abriu. Com certeza todas as gerações futuras de arqueólogos podem dar uma olhada nesse tipo de mapa antes de começarem a escrever seus projetos”, afirmou.

“Feita a relação de uma determinada tradição arqueológica com um determinado povo, fica fácil visualizar quais eram as áreas originalmente ocupadas por eles. Eu espero que professores indígenas usem nosso mapa para ilustrar isso. A arqueologia tem um potencial enorme para dialogar com os grupos indígenas, mas infelizmente isso ainda não decolou aqui em São Paulo. Quando vemos exposições, a impressão é que esses grupos não têm passado”, finalizou.

É possível acessar o mapa por meio do site do Jornal da USP (jornal.usp.br) e na busca colocar “mapa arqueológico”. O trabalho reúne cerca de 2 mil sítios arqueológicos, de líticos ou de cerâmica, no Estado.

De acordo com Letícia, o próximo passo será expandir a abrangência do mapa para o Estado do Paraná. A pesquisa é financiada pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).