Síndico aciona a guarda após presenciar homem agredir a esposa no condomínio

Vítima relatou que mesmo com uma das filhas do casal no colo, o marido lhe deu um soco e ainda tentou estrangulá-la

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste domingo (15) após ser flagrado pelo síndico do condomínio onde mora agredindo a esposa com quem tem dois filhos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o síndico do condomínio foi até o apartamento do casal por volta de 20h e, ao entrar no imóvel, viu o homem de 32 anos agredindo a esposa de 31. Nesse momento ela pediu a ele que chamasse a polícia. O síndico então separou o casal e acionou a guarda.

Ao chegarem no imóvel, os patrulheiros ouviram da vítima que ela e o marido foram a uma festa, onde ele bebeu bastante e que já no caminho de volta para casa, ele começou a agredi-la verbalmente. Segundo a mulher, as agressões continuaram assim que chegaram no imóvel e que, mesmo com uma das filhas do casal no colo, ele teria ido para cima dela e desferido um soco em sua cabeça. Em seguida ele tentou ainda estrangulá-la, momento em que foi surpreendido com a chegada do síndico.

Depois de ouvir a vítima, os guardas levaram a mulher ao hospital para cuidados médicos e o agressor foi conduzido ao plantão policial do município, onde foi autuado e preso em flagrante por violência doméstica.