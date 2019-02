Sindicato denuncia parcelamento de salários em S.Bárbara ao MPT

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara d’Oeste denunciou ao MPT (Ministério Público do Trabalho) o parcelamento do salário dos servidores públicos. A notificação foi feita na semana passada após a entidade ser informada pela prefeitura que o pagamento de fevereiro seria finalizado até esta terça-feira, ou seja, depois do 5º dia útil. Ainda ontem, o pedido de abertura de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) na Câmara para investigar o caso começou a ser articulado.

No mês passado, o LIBERAL publicou relatos de funcionários apontando o atraso, que estaria ocorrendo desde novembro. A prefeitura negou a prática em janeiro, mas sem informar o dia exato em que os salários teriam sido quitados, e na semana passada se calou ao ser questionada sobre os atrasos de fevereiro. Ontem, ressaltou apenas que os salários estavam quitados “nesta terça-feira”.

De acordo com o diretor sindical Júlio Vexel, o posicionamento de que os salários seriam pagos nessa terça veio através de um pedido de resposta protocolado na prefeitura. A denúncia foi feita ao MPT com base nessa informação.

Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“Independente de pagarem hoje (ontem) ou não, nós já notificamos o Ministério Público do Trabalho que está tendo atraso, e aí nós estamos aguardando o posicionamento do próprio ministério. Porque isso não é uma coisa que esteja certa acontecer. O servidor tem que receber no dia certo, não existe esse negócio de parcelamento”, afirmou Vexel.

Por meio da assessoria de imprensa, a secretaria processual do MPT confirmou o recebimento da denúncia. Entretanto, ela ainda não foi distribuída para um procurador, que será responsável por analisar o caso.

Na sessão dessa terça na câmara, os parlamentares receberam um grupo de guardas municipais para discutir o projeto de autoria do vereador Carlos Fontes (PSD), que denomina a Guarda Civil como Polícia Municipal. Além de outras demandas, os agentes também criticaram o parcelamento dos salários. Isso fez com que o vereador José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSDB), articulasse um pedido de abertura de CEI para investigar os atrasos. Até o começo da noite dessa terça, cinco parlamentares tinham assinado e um sexto estava “praticamente certo”, segundo Dr. José.

São necessárias sete assinaturas para que o pedido vá à votação em plenário. Para que a CEI seja instaurada, é necessária maioria absoluta de votos favoráveis, ou seja, 2/3 dos 19 vereadores.

A prefeitura informou que não tinha conhecimento da denúncia ao MPT e que “os salários estão quitados nesta terça-feira”.