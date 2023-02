Tivoli Shopping anuncia chegada da Vivara ao empreendimento

Empreendimento ficará ao lado da C&A e de frente para o Borelli, sorveteria - Foto: Divulgação

A Vivara, maior rede de joalherias do Brasil, abrirá uma nova loja no Tivoli Shopping. A expectativa é de que o empreendimento, que ficará ao lado da C&A, seja inaugurado ainda no primeiro semestre deste ano.

Entre lojas, quiosques, e-commerce e demais formatos, a Vivara possui mais de 268 pontos de venda espalhados pelo país. Em seu catálogo, oferece joias e acessórios para o público masculino e feminino, perfumes, além de uma linha de alianças e anéis, que vão do noivado ao casamento, entre outros produtos.

“A vinda da Vivara para o Tivoli Shopping ratifica o nosso compromisso de atender às necessidades e desejos dos nossos clientes. Estamos em um crescimento contínuo e positivo. Isso é um dos pontos fortes, que nos consolida como referência no setor do varejo, e consequentemente atrai novos investidores e grandes marcas”, destaca Gustavo Salvagnini, gerente-geral do shopping.

Fundada em São Paulo, em 1962, a marca expandiu com o passar do tempo e hoje é uma das mais premiadas e reconhecidas do país. A Vivara se junta aos 19 novos empreendimentos que abriram no Tivoli Shopping em 2022, assim como as duas novas lojas já inauguradas em 2023.