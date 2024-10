Sessão da Câmara de Santa Bárbara tem celebrações e lamentos sobre resultados da eleição

Sessão foi a primeira depois do pleito do último domingo - Foto: Câmara de Santa Bárbara/Divulgação

A primeira sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste após as eleições do último domingo, nesta terça-feira (8), foi marcada por celebrações da conquista de um novo mandato e lamentos sobre resultados negativos. Dos 19 vereadores, seis não conseguiram se reeleger e se despedem da cadeira em dezembro.

Durante a palavra livre o vereador Eliel Miranda (PSD) que ficou em terceiro lugar na disputa ao cargo de prefeito comentou sobre as dificuldades nas ruas na disputa com o prefeito reeleito Rafael Piovezan (PL) e Dr. José (União Brasil).

“Tivemos um projeto arrojado. Contamos com o nosso partido e com o apoio do PDT, mas que não fez parte da coligação. Tínhamos apenas um candidato a vereador com mandato, que foi o atual presidente da câmara, Paulo Monaro [1.429 votos], eleito. Lutamos de igual para igual, com trabalho diferenciado”, afirmou.

O vereador acredita que ficou mais conhecido pela população, fez sinal que pretende tentar novamente e já colocou seu nome como pré-candidato a deputado, possivelmente federal.

Por sua vez, Arnaldo Alves (PRD) agradeceu aos 1.841 votos que lhe garantiram o segundo mandato. “Durante os quatro anos que estive com o vereador, trabalhei muito em prol da comunidade, pois me dediquei dia a dia.”

Emoção

A vereadora Kátia Ferrari (MDB), que apesar dos 1.345 votos não conseguiu se reeleger, direcionou um discurso emocionado a única vereadora eleita na Casa, Esther Moraes (PV), que conseguiu a reeleição com 3.355 votos e foi a mais votada no pleito deste ano.

“Esther representa todas as mulheres da cidade e espero que a voz dela não seja calada e que seus projetos sejam respeitadas. Nós lá fora, como mulheres, estaremos bem representadas”, afirmou.

Em tom de despedida, Carlão Motorista (PSB), que não foi candidato neste ano, disse que apesar de ser convidado a ser candidato a vereador, prefeito e vice-prefeito, decidiu não colocar mais seu nome à disposição a pedido da família.

“A todos que conseguiram a vitória, parabéns, e para quem não conseguiu, que tentem de novo. Faço um agradecimento especial ao prefeito reeleito Rafael Piovezan, que teve uma linda vitória e que vai continuar fazendo um trabalho bom”.