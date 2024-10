Sessão da Câmara de Santa Bárbara é interrompida por falta de quórum

Sessão da Câmara de Santa Bárbara foi interrompida nesta terça - Foto: Câmara de Santa Bárbara / Reprodução

A sessão da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste foi interrompida na tarde desta terça-feira (22) por falta de quórum de vereadores. O parlamentar Carlos Fontes (União Brasil) usava a palavra livre quando foi advertido de que não havia o número mínimo, que é de dez vereadores. No plenário estavam apenas nove naquele momento.

O presidente da Casa Paulo Monaro (PSD) leu o atigo 69 do Regimento Interno, que estabelece que a reunião será encerrada antes da hora quando estiver presente menos que a maioria absoluta de seus membros.

Além de Fontes e Monaro, estavam na reunião Juca Bortolucci (MDB), Esther Moraes (PV), Felipe Corá (PL), Kifú (PL), Bachin Jr (MDB), Jesus Vendedor (União Brasil) e Careca do Esporte (PRD).

Os parlamentares ausentes foram Carlão Motorista (PSB), Arnaldo Alves (PRD), Celso Ávila (Solidariedade), Eliel Miranda (PSD), Tikinho TK (DC), Isac Motorista (Republicanos), Kátia Ferrari (MDB), Nilson Radialista (PL) e Reinaldo Casimiro (Podemos).

Votação

Momentos antes, durante a sessão, os vereadores aprovaram quatro projetos de lei, todos de autoria do vereador Eliel Miranda.

As propostas estão relacionadas à instituição da Campanha de Incentivo à Doação no Período de Vacinação; obrigação de farmácias e drogarias em afixarem cartazes informativos sobre a distribuição gratuita de medicamentos fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e pela Secretaria Municipal da Saúde; asseguração da acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva ou visual vítima de violência doméstica; bem como a criação do Programa Municipal de Apoio e Assistência às Pessoas .