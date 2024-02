Sesi de Santa Bárbara fará curso gratuito de programação e robótica

Estudantes com idade entre 8 e 15 anos podem se cadastrar para as vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição online

Terminam no domingo (18) as inscrições para o curso gratuito de programação e robótica que será ministrado no Sesi (Serviço Social da Indústria) de Santa Bárbara d’Oeste.

Poderão participar os alunos da rede pública de ensino, mediante declaração de baixa renda na inscrição online. Estudantes com idade entre 8 e 15 anos podem se cadastrar nas vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição.

Alunos desenvolverão trabalhos em equipe – Foto: Sesi / Divulgação

Estão previstos 15 encontros presenciais, de 90 minutos cada. A programação prevê os conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica.

O professor de robótica José Maria de Souza explica a ideia do curso surgiu após uma análise das profissões em falta no mercado, entre elas a do segmento de ciências e tecnologia.

“A proposta é apresentar uma cultura de tecnologia e programação para essas geração que nasceu na era digital. O Sesi já tem esse curso para os alunos da rede e agora decidiu ampliar para os estudantes da rede pública”, diz José Maria.

Segundo ele, durante o curso, os alunos terão a oportunidade de aprender raciocínio lógico, pensamento crítico, criatividade e o trabalho em equipe. “Tudo isso de forma interativa, em nosso laboratório de mídias e tecnologias”, destaca o professor.

