Servidores públicos de Santa Bárbara pedem 20% de reajuste

Assunto foi discutido e aprovado durante assembleia com servidores municipais na sede do sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara d’Oeste protocolou na prefeitura, nesta terça-feira, um pedido de 20% de aumento salarial – que representa 5% de inflação e mais 15% de ganho real por perdas em anos anteriores -, além do cartão alimentação de R$ 1 mil, entre outras reivindicações.

O assunto foi discutido e aprovado durante assembleia com servidores municipais na sede do próprio sindicato, na última segunda-feira.

O presidente da entidade, Walmir Alfredo Silva, disse que a prefeitura deverá analisar os pedidos. “A prefeitura terá todo o mês de maio para definir o projeto que deverá ser encaminhado à câmara (para aprovação dos vereadores) com data retroativa. O pagamento com o reajuste deverá ser feito já em junho”, afirmou o sindicalista.

Também consta na proposta a periculosidade de 30% e adequação da letra B para a letra C a todos servidores que trabalham como vigias no município, duas folgas mensais não acumulativas e sem prejuízo aos honorários de vigias e operadores de bomba do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A prefeitura informou em nota que “estão avançadas as tratativas junto aos sindicatos para definição do dissídio coletivo dos servidores”.

AUDIÊNCIA. A Câmara de Santa Bárbara promove hoje, a partir das 19h, uma audiência pública para debater o repasse da inflação e o possível aumento real nos vencimentos dos servidores públicos municipais. Essa audiência foi solicitada ao presidente do Legislativo, Paulo Monaro (MDB), e pelo vereador Eliel Miranda (PSD). O sindicato afirma que não participará do encontro.