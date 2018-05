Servidores protestam na Câmara de S. Bárbara

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Um grupo de cerca de mil servidores públicos de Santa Bárbara d’Oeste protestam, neste momento, na Câmara Municipal contra a proposta do prefeito Denis Andia (PV) de reajustar em 1,69% o salário da categoria. A proposta foi encaminhada na última sexta-feira ao Legislativo, com o aval do Sindicato dos Trabalhadores Municipais.