Servidores municipais terão 10% de reajuste em Santa Bárbara d’Oeste

Os servidores de Santa Bárbara d’Oeste terão reajuste de 10% no salário, sendo 3,83% do repasse da inflação e 6,17% de aumento real. A proposta foi discutida nesta sexta-feira, durante reunião com a presença do prefeito Rafael Piovezan (MDB), secretários e a comissão de servidores.

O presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Santa Barbara d’ Oeste, Walmir Alfredo da Silva, explica como o reajuste será dividido: 5% a partir do próximo pagamento em junho, 2,5% em setembro e mais 2,5% em dezembro.

Também foi aprovado o novo valor para o cartão alimentação, com acréscimo de 10,67%, passando de R$ 750 para R$ 830, além de R$ 300 de abono natalino.

O projeto do Executivo deve ser encaminhado para a câmara e a votação ser realizada até o final de maio, para que os funcionários tenham o benefício no salário e no cartão alimentação já no próximo pagamento.