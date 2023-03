Servidores da Educação protestam por reajuste salarial em Santa Bárbara

Agentes administrativos e secretários de unidades se manifestaram na sessão – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Os agentes administrativos e secretários de unidades da Educação de Santa Bárbara d’Oeste protestaram por reajuste salarial nesta terça, na sessão da câmara. De acordo com a representante do grupo, Eliane Melo, que foi chamada para discursar durante participação da secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, os servidores recebem R$ 1.348 com um complemento de R$ 144.

Também durante a fala na Tribuna Livre, Eliane trouxe um levantamento da remuneração dos secretários em outras cidades da região: em Americana a categoria ganha R$ 2.100; em Nova Odessa, R$ 2.597; em Sumaré, R$ 2.943. O valor base estabelecido pela Secretaria Estadual de Educação para a função de “secretário executivo” é de R$ 2.031.

“São inúmeras as atribuições que exercemos. Na ausência dos gestores, respondemos pela unidade escolar mesmo sem atribuição para isso”, desabafou Eliane.

Em resposta, Tânia afirmou que a secretária da Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, está estudando uma forma de melhorar a remuneração.