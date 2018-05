Servidores criticam proposta de reajuste em 1,69%

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Aproximadamente mil funcionários públicos de Santa Bárbara d’Oeste protestaram nesta terça-feira contra a proposta do prefeito Denis Andia (PV) de reajustar em 1,69% os salários da categoria. O grupo alega não ser representado pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais – que aprovou os índices – e pede um aumento maior nos salários e, principalmente, no vale-alimentação. A prefeitura descartou qualquer possibilidade de mudança.

Encaminhado pelo chefe do Executivo na última sexta-feira, o projeto prevê o mesmo índice de correção para as remunerações e o benefício, que passaria a ser de R$ 464,57 por mês. Os manifestantes exigem um reajuste mínimo de 2,69% nos salários e um vale-alimentação de R$ 500.

Com cartazes e palavras de ordem, o grupo lotou as galerias da câmara pouco antes do horário previsto para o início da sessão ordinária. O presidente da Casa, Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), pediu a formação de uma comissão de servidores para se reunir com os parlamentares. O encontro durou cerca de 30 minutos.

Sob pressão, os vereadores decidiram adiar a votação do projeto, que foi transferida para uma sessão extraordinária convocada para hoje. Com a promessa de que o texto não seria votado na sessão, os manifestantes se dirigiram até o Paço Municipal para exigir uma reunião com representantes da prefeitura e tentar a edição de uma emenda que aumentasse os valores. Eles foram atendidos pelo secretário de governo, Rodrigo Maiello, e pela secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.













































Em nota, a assessoria de imprensa informou que o projeto enviado ao Legislativo não será alterado. “Representantes da Administração Municipal receberam um grupo de servidores públicos. No encontro foi reiterado que as negociações entre a administração e o sindicato da categoria foram realizadas nas últimas semanas, com a aprovação por parte da entidade para o repasse inflacionário do período, respeitando as possibilidades econômicas do município”, diz o texto.