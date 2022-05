Servidor demitido em Santa Bárbara é nomeado como diretor no Estado

Ex-chefe de gestão de resíduos sólidos da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Donaldson da Silva Cardoso se tornou diretor técnico regional na Secretaria Estadual de Esportes. Sua nomeação saiu no Diário Oficial do Estado da sexta-feira passada, dois anos após ele ter sido demitido pela administração barbarense.

Donaldson foi exonerado acusado de orientar empresários a burlarem a fiscalização municipal sobre caçambas de entulho para que pudessem escapar de multas aplicadas por descarte irregular.

À época, ao LIBERAL, o servidor negou que tivesse cometido qualquer irregularidade e disse que apenas explicou como o sistema funcionava.

Agora, Donaldson passa a comandar DREL (Diretoria Regional de Esporte e Lazer) de Campinas, órgão subordinado à Secretaria Estadual de Esportes. No entanto, o LIBERAL apurou que, até esta quinta, ele ainda não tinha assumido o posto – existe um prazo de 30 dias para isso.

Compete ao diretor regional dar suporte às secretarias municipais no que diz respeito ao calendário esportivo do Estado e auxiliar as inspetorias (sub-regionais) na parte administrativa, entre outras atribuições.

A diretoria de Campinas abrange 82 municípios, entre eles os cinco da RPT (Região do Polo Têxtil): Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré.

A reportagem questionou Donaldson e a Secretaria Estadual de Esportes sobre a nomeação, mas não houve resposta.

Denúncia. O servidor foi citado nominalmente na denúncia que originou a instauração da CEI (Comissão Especial de Inquérito) dos Resíduos Sólidos na Câmara de Santa Bárbara.

A mesma denúncia chegou à prefeitura e originou o PAD (Processo Administrativo Disciplinar) que motivou sua demissão. A diferença é que o material enviado ao Executivo continha uma gravação em áudio de quase 50 minutos, na qual um grupo de caçambeiros conversa com Donaldson sobre as multas.

A apuração da prefeitura correu em sigilo. Depois, a administração encaminhou o resultado para o Ministério Público do Estado. Porém, a Promotoria decidiu não abrir investigação, já que “não houve enriquecimento ilícito pelo recebimento de propina e nem prejuízo ao erário público com o efetivo cancelamento de multas”.