Servidor concursado assume como secretário de Saúde em Santa Bárbara

O prefeito Rafael Piovezan ao lado do novo secretário municipal de Saúde, Marcus Pensuti - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Servidor concursado da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste desde 2003, Marcus Pensuti assumiu nesta quarta-feira (14) a Secretaria Municipal de Saúde.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB) nesta tarde. Pensuti entra no lugar de Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que morreu em janeiro, aos 48 anos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele é formado em enfermagem e obstetrícia pela USC (Universidade do Sagrado Coração) e se especializou em saúde pública pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas e em educação profissional na área de saúde pela ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca).

Na prefeitura, trabalhou como enfermeiro da Urgência e Emergência, da Vigilância Epidemiológica, chefe da Urgência e Emergência, do Ambulatório Médico de Doenças Infectocontagiosas, da Vigilância em Saúde, do Departamento de Planejamento e do Departamento de Atenção Especializada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Também atuou como professor e coordenador de cursos de graduação na Faculdade Anhanguera.

No último dia 7, em entrevista à Rádio Clube, Piovezan já havia dito que estudava colocar um servidor de carreira à frente da Secretaria de Saúde. No entanto, também não descartava a possibilidade de nomear uma pessoa de fora, que pudesse “somar ao time”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com Pensuti, a Secretaria de Saúde continua sob um comando de um servidor concursado – Lucimeire atuava na administração municipal desde 1999.