Senai de Santa Bárbara tem vagas abertas para 27 cursos em oito áreas

Inscrições vão de fevereiro a abril, de acordo com a data prevista para início do curso e a oferta de vagas

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para 27 cursos gratuitos nas áreas de alimentação, corte e costura, eletricidade, fotografia, manutenção, mecatrônica, pintura e revestimento, e tecnologia em informação. O interessado deve confirmar a sua intenção na matrícula de duas formas, dependendo do curso a ser escolhido.

As inscrições para vagas nas áreas de alimentação, fotografia, manutenção, pintura e revestimento (veja lista abaixo), além dos cursos de ajuste e reforma de roupas, modelagem de roupas – modelos de vestidos, técnica de costura para tecido plano e malha, desenvolvimento de aplicativos para Android, técnicas de reparo e configuração de computadores, pequenos reparos em edificações – elétrica, e reparação em instalações elétricas residenciais, devem ser feitas pela internet, no formulário disponibilizado pela instituição.

Senai de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Senai / Divulgação

As demais vagas necessitam que o interessado ligue no telefone (19) 3499-1477 ou mande um e-mail para marcelo.dleite@sp.senai.br. Dependendo do número de pessoas que desejam fazer o curso, as turmas serão abertas.

As inscrições vão de fevereiro a abril, de acordo com a data prevista para início do curso e com a disponibilidade de vagas.

As vagas são limitadas e por ordem de registro de interesse. O aluno precisa ter no mínimo 18 anos de idade e deve ter completado no mínimo a 6ª série / 7º ano do ensino fundamental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois de confirmado o interesse, o Senai entrará em contato para efetivar a matrícula. Os seguintes documentos serão requisitados: RG e CPF; comprovante de escolaridade (certificado de conclusão, histórico escolar ou declaração atual de escolaridade); comprovante de endereço atual com CEP e comprovante de pré-requisito, se o curso assim exigir.

O Senai de Santa Bárbara está localizado na Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial. Os horários de funcionamento são das 8h às 21h de segunda a sexta-feira; e das 8h às 12h, aos sábados.

Confira a lista de cursos:

ALIMENTAÇÃO

– Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons – em três horários: de segunda a quinta, das 13h às 17h; de segunda a quinta, das 18h às 22h; e aos sábados das 8h às 17h;

– Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros – aos sábados das 7h30 às 16h30;

– Fabricação de Pães Doces e Semi Doces – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Fabricação de Panetones de Doces Natalinos – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Fabricação de Pizzas e Salgados Assados – em dois horários: de segunda a quinta das 18h às 22h; e aos sábados das 7h30 às 16h30;

– Sobremesas e Bolo no pote – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Técnica de Preservação e Processamento de Alimentos – de segunda a quinta das 18h às 22h;

CORTE E COSTURA

– Ajuste e reforma de roupas – de terça a quinta das 18h às 22h;

– Modelagem de Roupas – Modelos de Vestidos – de terça a quinta das 18h às 22h;

– Técnica de Costura para Tecido Plano e Malha – de terça a quinta das 18h às 22h;

– Modelagem de Roupas – Bermudas e calças masculinas – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Modelagem de Roupas – Saia, shorts e calças femininas – de segunda a quinta das 18h às 22h;

FOTOGRAFIA

– Conceitos Iniciais para Fotografia de Studio – de terça a quinta das 18h às 22h

TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO

– Desenvolvimento de Aplicativos para Android – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores – de segunda a sexta das 18h às 22h;

– Desenvolvedor de aplicativos mobile em Kotlin – de segunda, terça e quinta das 18h às 22h;

– Programação JAVA – aos sábados das 7h30 às 16h30;

– Programação de banco de dados – aos sábados das 7h30 às 16h30;

– Desenvolvimento Front-End com HMTL5, CSS3 e JAVASCRIPT – de segunda a quinta das 18h às 22h;

– Criação de página de Web com marketing digital – de quarta a sexta das 18h às 22h;

MANUTENÇÃO

– Manutenção Preventiva de Veículos Pesados – de terça a quinta das 18h às 22h;

ELETRICIDADE

– Pequenos Reparos em Edificações – Elétrica – de terça a quinta das 18h às 22h;

– Reparação em Instalações Elétricas Residenciais – de terça a quinta das 18h às 22h;

– Automação Predial – Instalação de sistemas automatizados – de segunda a quinta das 18h às 22h;

PINTURA E REVESTIMENTO

– Pequenos Reparos em Edificações – Pintura – de segunda a quinta das 13h às 17h;

– Pequenos Reparos em Edificações – Revestimento – de segunda a quinta das 13h às 17h;

MECATRÔNICA

– Introdução à robótica – de quarta a sexta das 18h às 22h.