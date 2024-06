O Senai de Santa Bárbara d’Oeste está com inscrições abertas para cursos gratuitos de férias na área de informática, sobre conceitos de programação em nuvem utilizando as plataformas da Google e Microsoft. As vagas são limitadas e é necessário efetuar matrícula pessoalmente. A iniciativa conta com o apoio da prefeitura.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os cursos ofertados são: Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations, Microsoft Power BI, Programação em Linguagem PHP e Fundamentos de Ciência de Dados – Google Cloud. As aulas começarão em 11 de julho.

Senai de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Senai/Divulgação

Para se inscrever, o candidato deve ter no mínimo 14 anos e ter concluído o ensino fundamental, além de cumprir requisitos dispostos no site santabarbara.sp.senai.br, na sessão “Bolsa de Estudos”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A matrícula deverá ser feita pessoalmente, na sede do Senai, na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial.

É preciso levar cópias do CPF, RG, comprovante de residência e de escolaridade, e comprovante de pré-requisitos (quando necessário).

Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone/WhatsApp (19) 3499-1450 ou no site santabarbara.sp.senai.br.