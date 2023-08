Senai de Santa Bárbara abre vagas limitadas de cursos gratuitos para TI

As inscrições vão até as 12h do dia 21 de agosto e as aulas presenciais iniciarão em setembro

Com apoio da Prefeitura, o Senai “Alvares Romi”, de Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para cursos gratuitos profissionalizantes na área de TI no site no www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br.

As inscrições vão até as 12h do dia 21 de agosto e as aulas presenciais iniciarão em setembro. As vagas são limitadas.

Os cursos de desenvolvimento de e-commerce e criação de aplicativos começarão no dia 11 de setembro, com aulas às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 22h.

Já os cursos de criação de sites com marketing digital, desenvolvimento de software para web e celular e ainda programação de C# começam no dia 9 de setembro, com aulas programadas aos sábados, das 8h às 17h.

Com encerramento em dezembro, os cursos integram o Programa de Capacitação Profissional do Governo do Estado de São Paulo. Para participar basta ter entre 16 e 24 anos de idade e ensino fundamental completo.