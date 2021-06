Senai de Santa Bárbara abre inscrições para cursos gratuitos presenciais

Para se inscrever basta ter 18 anos ou mais e ter completado a 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental

O Senai “Alvares Romi”, de Santa Bárbara d’Oeste, está com as inscrições abertas para diversos cursos gratuitos presenciais. As vagas são para qualificação na área de confecção, automação, elétrica, informática e aplicativo para celular.

Os cursos, oferecidos em parceria com a prefeitura, integram o Programa “Empreenda Rápido” do Sebrae, com o objetivo de capacitar novos empreendedores no Município.

Para se inscrever basta ter 18 anos ou mais e ter completado a 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental. Todas as capacitações são presenciais e as vagas são limitadas.

Os interessados podem se inscrever no link https://forms.office.com/r/0fvi2REA9S. O Senai está localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial, em Santa Bárbara d´Oeste. Mais informações podem ser obtidas no https://santabarbara.sp.senai.br e pelo (19) 3499.1450.

Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores

26/07 a 15/09

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados

26/07 a 31/08

2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 13h15 às 17h15

Confecção de Touca/Gorro cirúrgico

16 a 30/08

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

Modelagem de Roupas – Modelos de Bermudas e Calças Masculinas

30/08 a 26/10

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas

Reparação em Instalações Elétricas Residências

30/08 a 07/10

2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira, das 13h15 às 17h15

Desenvolvimento de Aplicativos para Android

20/09 a 03/11

2ª, 3ª e 4ª Feira, das 18 às 22 horas

Modelagem de Roupas – Modelos de Saia, Shorts e Calças femininas

25/10 a 20/12

2ª, 3ª e 4ª feira, das 18 às 22 horas