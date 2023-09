Senai de Santa Bárbara abre inscrições para cursos gratuitos

O Senai Alvares Romi, de Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de mecânico de usinagem e eletricista de manutenção eletroeletrônica. Os cursos são destinados a candidatos encaminhados por empresas contribuintes do Senai-SP e tem duração de dois anos, com previsão de início para janeiro do ano que vem.

Para o curso de mecânico de usinagem, podem se inscrever candidatos que tenham ao menos 14 anos no início das aulas e que possam concluí-las antes de completar 24. Outra exigência é que tenham concluído o ensino fundamental até a data que o curso começar. Já para o curso de eletricista de manutenção eletroeletrônica, as exigências são as mesmas. A única diferença é que a idade mínima passa a ser 16 anos.

As inscrições ficarão abertas até 21h desta segunda-feira (4), podendo ser feitas através do site santabarbara.sp.senai.br. O processo seletivo será realizado de forma presencial, com a avaliação prevista para o dia 24 deste mês, às 8h. Mais informações podem ser consultadas no próprio endereço virtual, assim como pelo telefone e WhatsApp (19) 3499-1450.

Os cursos terão aulas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, no Senai Alvares Romi. A unidade fica na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, no Distrito Industrial. Caso seja necessário, a escola informou que disponibilizará microcomputadores para candidatos que não tenham acesso à internet fazerem a inscrição.