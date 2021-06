Senai abre processo seletivo para cursos técnicos gratuitos e presenciais

O Senai “Alvares Romi”, de Santa Bárbara d’Oeste, está com as inscrições abertas no processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos “Desenvolvimento em Sistemas (Informática)” e “Fabricação Mecânica”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O curso técnico de “Desenvolvimento de Sistemas” terá duração de um ano e meio (três semestres), enquanto o curso técnico de “Fabricação Mecânica” terá duração de dois anos (quatro semestres).

Ambos serão gratuitos e as aulas serão presenciais, de segunda-feira a sexta-feira, das 13h15 às 17h15, com previsão para iniciarem em 29 de julho deste ano.

O Senai segue todos os protocolos de segurança sanitários previstos por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) para receber os alunos.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o 1º ano do Ensino Médio até a data de início das aulas, sem limite de idade.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site, até às 21 horas do dia 21 de junho. O candidato deve acessar e ler o Edital do processo seletivo complementar, preencher os dados do requerimento de inscrição, cadastrar as notas finais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências, História e Geografia obtidas no 9º ano do Ensino Fundamental II e recolher a taxa de inscrição de R$ 53,00 através de boleto bancário.

O processo de seleção será através da avaliação de desempenho por análise do Histórico ou Boletim Escolar. Mais informações podem ser obtidas no edital do processo seletivo disponíveis no site ou através do telefone e WhatsApp (19) 3499-1450.

O Senai “Alvares Romi” está localizado na Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, número 500, no Distrito Industrial.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

SERVIÇO: