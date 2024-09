Semana Nacional do Trânsito terá panfletagem em Santa Bárbara

Ação começa nesta quarta-feira, entre a Avenida Santa Bárbara e a Rua do Ósmio, na altura do Tivoli Shopping

Programação termina no próximo dia 25 - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste terá ações educativas com distribuição de panfletos durante a Semana Nacional do Trânsito, segundo a prefeitura. A programação começa nesta quarta-feira (18), entre a Avenida Santa Bárbara e a Rua do Ósmio, na altura do Tivoli Shopping.

A panfletagem, que ocorre sempre das 9h às 11h, continua nesta quinta, na Avenida Monte Castelo, altura do número 1.212.

Depois, a ação volta só na próxima terça, dia 24, na Avenida Santa Bárbara, na altura da Avenida Juvenal Siqueira Santos, sentido bairro-Centro.

A iniciativa termina no dia 25, também na Avenida Santa Bárbara, após passagem inferior da Fepasa, no sentido Centro-bairro.

Os panfletos serão distribuídos por agentes de fiscalização de trânsito. Neste ano, a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, e tem o tema “Paz no trânsito começa por você.”

Segundo o governo federal, “o foco é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro”.