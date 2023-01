Semáforos desligados no cruzamento das Avenidas Amizade e São Paulo traz transtornos

O jogo semafórico no cruzamento das Avenidas São Paulo e Amizade, desligado desde terça-feira (24), têm causado transtorno no tráfego. A pane foi ocasionada pelo furto de fios dos equipamentos de sinalização, conforme apurou o LIBERAL.

Semáforos desligados trazem transtornos aos motoristas e pedestres – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Apesar das interdições estarem bem sinalizadas por cones, fitas zebrada e cavalete, a demora do retorno a normalidade do semáforo está deixando motoristas irritados, pois o cruzamento recebe diariamente grande fluxo de veículos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Além do descontentamento apontado pelos motoristas, a travessia de pedestres fica prejudicada.

O LIBERAL esteve no local na manhã desta sexta-feira (27) e constatou intenso fluxo de veículos. Testemunhas também relataram a reportagem que em períodos de pico, a situação piora.

Funcionários de um posto próximo, guardas municipais que fazem acompanhamento do trânsito no local e usuários da via, como o vendedor de energia solar, Roque Lacerda, de 64 anos, que passa pelo local diariamente, confirmaram as adversidades.

“Tem mais trânsito né! Estou saindo de casa e do trabalho todo dia mais cedo pra amenizar a situação, mas está bem ruim com o semáforo desligado”, afirma o vendedor.

Agentes de trânsito, que estavam consertando parte dos equipamentos nesta sexta, explicaram ao LIBERAL que a pane no semáforo ocorreu porque os fios da rede elétrica do semáforo foram cortados e furtados.

A Prefeitura de Santa Bárbara foi questionada sobre quando o semáforo deve voltar a operar, porém não se manifestou até a publicação desta reportagem.