Sem manutenção, praça no Mollon acumula lixo

Limpeza no espaço não é realizada há mais de um ano, segundo frequentadores

O vendedor autônomo Jair Zanaki, de 53 anos, mora na Vila Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, e reclama da falta de manutenção da praça que fica em frente da igreja, localizada na Rua do Alumínio, ao lado da Paróquia São João Batista.

Limpeza na praça do Mollon não é realizada há mais de um ano, e bancos estão danificados – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

De acordo com Jair, a prefeitura costumava fazer a limpeza no local toda semana, após as feiras livres realizadas na praça aos sábados. Porém, há um ano a manutenção não existe mais.

“O lixo fica todo espalhado, parece um lixão. O espaço está com banco quebrado e a iluminação à noite é precária. A gente não consegue utilizar a praça. De dia é aquele lixo e de noite, como é escura, os usuários de droga estão por todos os lados”, reclama o vendedor.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, em nota, que a demanda foi enviada para a Secretaria de Meio Ambiente para avaliação e providências.

