Sem habilitação e embriagado, homem perde controle do carro e cai no Córrego Mollon

Um homem de 28 anos sem habilitação e com sinais de embriaguez perdeu o controle do carro que dirigia e caiu nas margens do Córrego Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã deste sábado (5). O acidente aconteceu por volta de 5 horas, depois que ele saiu de uma lanchonete acompanhando uma mulher de 46 anos. Ela ficou ferida e precisou ser socorrida.

Segundo consta no boletim de ocorrência, GCMs (Guardas Civis Municipais) circulavam pela via quando perceberam algumas pessoas tentando chamar a atenção da viatura. No local, eles foram informados de que um carro havia perdido o controle.

Caso foi registrado no Plantão Policial do município

Os envolvidos informaram que estavam em uma lanchonete e, ao saírem do local, a mulher teria entregado as chaves para o homem, alegando não ter condições de dirigir devido ao consumo de bebida alcoólica. Portando, ele assumiu a direção do carro, um Ford Fiesta 2005.

Quando a dupla entrou na Avenida Santa Bárbara, nas proximidades do Córrego Mollon, a mulher teria se assustado com algo, puxando o volante para a direita, fazendo o motorista perder o controle do carro e cair nas margens do córrego.

Ela sofreu ferimentos na cabeça devido ao choque e precisou ser socorrida ao PS (Pronto-Socorro) Dr. Afonso Ramos, onde permaneceu sob cuidados médicos. O homem não ficou ferido.

Os guardas constataram que ele não era habilitado para conduzir, além de apresentar sinais de embriaguez. Ele alegou ter consumido bebida alcoólica e se prontificou a oferecer material hemático para apuração. O caso foi registrado no Plantão Policial do município como embriaguez ao volante e lesão culposa na direção de veículo automotor.