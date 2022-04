Sem empresa interessada em obra, viaduto segue fechado

DER informou que estuda possibilidade de realizar serviço na estrutura via contrato emergencial

Acesso está fechado desde 24 de setembro do ano passado, depois que um caminhão bateu no viaduto e danificou a estrutura - Foto: Maria Eduarda Gazzetta - O Liberal

Interditado desde 24 de setembro de 2021, o viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, segue sem obras e fechado para a passagem de motoristas. Isso porque nenhuma empresa se interessou em realizar as obras de reparo. O elevado foi fechado depois que um caminhão colidiu contra a estrutura no mesmo mês.

A informação foi repassada pelo presidente da Câmara de Santa Bárbara, Joel do Gás (PV), que acompanhou, na última semana, o vice-prefeito Felipe Sanches (PDT) em reunião com o superintendente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Edson Caram, para tratar da reabertura.

Os políticos se reuniram após serem informados que não haviam interessados no processo licitatório. O LIBERAL questionou o DER sobre contratação emergencial e a equipe respondeu que “estuda a possibilidade de realizar a obra via contrato emergencial”. No entanto, o departamento não confirmou se o processo já está em andamento e quando será concluído.

Live

Na manhã desta quinta-feira, sete vereadores realizaram um protesto no viaduto e gravaram uma live em uma rede social, com o objetivo de chamar a atenção do governador do Estado, Rodrigo Garcia (Democratas).

“A gente vem aqui em nome das pessoas que utilizam a SP-304 e que precisam realmente da liberação. Porque o povo não aguenta mais gastar tempo e dinheiro com o pagamento de combustível, que está muito alto no nosso País”, discursou Carlos Fontes (União Brasil) na manifestação. Também aderiram ao protesto os vereadores Bachin Jr. (MDB); Careca do Esporte (Patriota); Joi Fornasari (PV); Nilson Araújo (PSD); Celso Ávila (PV) e Carlão Motorista (Republicanos).