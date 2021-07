Sem cirurgia em um ano de espera, técnico amputa perna

“Só de ter alívio do sofrimento, vale o preço”, disse morador de Santa Bárbara, que vive drama na busca por atendimento no SUS

O técnico em informática Daniel Hauan Santana, de 30 anos, amputou a perna esquerda após esperar um ano por uma cirurgia. A amputação foi necessária por conta de uma infecção que o colocava em risco de vida.

Daniel sofreu um acidente em 2019 e, desde então, não conseguiu atendimento na rede pública – Foto: Ernesto Rodrigues – O Libeal.JPG

Daniel sofreu um acidente de trânsito em 2019 e desde então passou por vários procedimentos na rede do município. A longa espera por um atendimento de alta complexidade foi retratada pelo LIBERAL em fevereiro. Após a reportagem, um grupo se mobilizou para levantar recursos para pagar uma avaliação com um ortopedista.

“O médico disse que eu estava correndo risco de vida, essa bactéria deixou a perna toda preta, estava condenada. Podia sair da perna e ir para o pulmão e me matar na hora”, contou Daniel.

A cirurgia para retirada da perna custou cerca de R$ 11 mil, pagos com a mobilização popular. Daniel passou pelo procedimento no sábado no Hospital Santa Bárbara e teve alta na terça-feira.

“Não tive respaldo de ninguém, se não fosse esse grupo de pessoas pagar ortopedista particular e toda a operação, eu estava correndo risco de vida. Eu perdi a perna porque o SUS abandonou”, desabafou Daniel.

Após o acidente, há dois anos, ele passou por diversas cirurgias pelo sistema público de Santa Bárbara d’Oeste e alega que vários erros foram cometidos. Um dos problemas decorrentes das intervenções foi a colocação de fixadoras em cima de um nervo, provocando fortes dores. Ele também teve o joelho danificado em uma operação e precisaria passar por uma nova cirurgia para repará-lo.

Em julho de 2020, o médico ortopedista que o atendia disse que seria necessário encaminhá-lo para uma unidade de alta complexidade, de responsabilidade do Estado. Em outubro, ele ainda não havia sido chamado. Com fortes dores e vendo a perna se deteriorar, procurou novamente o médico, e foi informado que o pedido seria reforçado com o marcador de urgência. Contudo, não foi chamado até hoje.

A Secretaria de Estado da Saúde informou ao LIBERAL que o pedido para atendimento do paciente foi inserido na Cross (Central de Regulação de Serviços de Saúde) somente em fevereiro, quando a reportagem questionou a prefeitura sobre o assunto.

Procurada, a Secretaria de Saúde disse que os prontuários médicos são pautados pelo sigilo médico. “Vale destacar que a secretaria tem prestado a assistência necessária ao paciente, dentro do âmbito de atuação, inclusive com a prestação de serviço de atendimento domiciliar”, afirmou a pasta.

Para Daniel, o acidente que sofreu não justificaria a amputação, que ocorreu por falta de atendimento adequado.

Apesar do desfecho, ele tem esperanças para os próximos meses. Ainda com atendimento particular, ele vai realizar tratamento para curar a infecção na outra perna e colocar uma prótese.

“Depois da amputação, eu não sinto mais as dores que eu sentia, está sendo um alívio. O tempo que eu sofri acamado e vendo que daqui três meses as possibilidades de andar são enormes, não fiquei tão abalado por perder a perna. Só de ter o alívio do sofrimento vale o preço”, finalizou Daniel.