Sem ambulância, homem leva embora cadeira de rodas

Um homem de 36 anos com um ferimento na perna foi embora do Hospital Santa Bárbara com uma cadeira de rodas da unidade de saúde porque afirmou que não havia ambulância para levá-lo para casa. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira, em Santa Bárbara d’Oeste.

Elvis Alexandre de Oliveira, 36, foi encontrado por dois guardas municipais na esquina das ruas Santa Bárbara e Floriano Peixoto, a cerca de 850 metros da unidade de saúde, e levado à delegacia de plantão. Foto: George Aravanis / O Liberal

Um boletim de ocorrência foi registrado. Oliveira acabou liberado e a cadeira de rodas, devolvida ao hospital. Oliveira afirma que não consegue andar, por isso precisava do transporte para voltar para casa.

O homem está com um ferimento na perna em virtude de um acidente de moto e tinha ido trocar o curativo, segundo sua mãe, a auxiliar de cozinha Sandra Aparecida Rosário da Penha de Oliveira, 52.

Ela disse que o filhou apareceu em seu trabalho com a cadeira de rodas, mas Sandra diz não ter imaginado onde ele a tinha conseguido. “Eu não sabia que a cadeira era do PS, senão tinha catado e levado de volta”, disse Sandra.

Oliveira afirmou que resolveu esperar sua mãe sair do serviço quando foi abordado pelos guardas com a cadeira. Ele chegou a ser algemado.

A reportagem telefonou para o Hospital Santa Bárbara, mas foi informada por uma atendente que ontem não havia ninguém na unidade que pudesse falar sobre o assunto.