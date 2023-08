Sem achar motorista, Justiça suspende processo sobre atropelamento de pastor

Caso aconteceu em dezembro de 2020, no Mollon 4, em Santa Bárbara - Foto: Arquivo Liberal

A juíza da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara d’Oeste, Camilla Marcela Ferrari Arcaro, decidiu pela suspensão do processo contra o motorista Wilson Braga de Souza, 56, denunciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele não foi localizado pela Justiça e nem pela própria defensoria gratuita.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O réu foi acusado de causar o acidente que atropelou sete e matou o pastor Jhonnathan Richer Guimarães, 28, em uma pastelaria no bairro Mollon 4, em Santa Bárbara d’Oeste, no dia 30 de dezembro de 2020.

A advogada Maryna Manfrim, que representa Wilson, afirmou que o advogado anterior, que acompanhava o caso, renunciou. “Como fui nomeada, apresentei a defesa do réu, baseada nas informações que encontrei no processo, mas também não consegui falar com ele.”

A defensora alegou em Juízo que seu cliente não estava embriagado e que perdeu o controle devido a um mal súbito por conta de problemas de saúde preexistentes como diabetes, pressão alta e síndrome de Meniére (distúrbio no ouvido que causa tontura e vertigem).

Durante o processo, o MP (Ministério Público) chegou a cogitar um acordo de não persecução penal com o motorista, que poderia cumprir medidas alternativas para reparar o ocorrido, mas sequer conseguiu encontrá-lo para notificá-lo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CASO. Jhonnathan morreu após ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux que invadiu uma barraca de pastel, acertando o pastor antes de bater o carro contra um poste. Ele foi a única vítima do acidente, que terminou com outras sete pessoas feridas. A colisão foi flagrada por câmeras de segurança.