Seletivas para torneio Just Dance acontecem diariamente no Museu do Videogame Itinerante

A final do campeonato está marcada para o dia 17 deste mês, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d'Oeste

As seletivas para o torneio de Just Dance acontecem diariamente no Museu do Videogame Itinerante, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Serão selecionados dez participantes para disputarem a final, que acontece no dia 17 de julho.

Inscrições para a competição são gratuitas e são feitas ao lado do palco do evento – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

As inscrições para a competição são gratuitas e são feitas ao lado do palco do evento, na área de extensão do shopping. A seleção acontece com base nas melhores pontuações registradas no jogo durante a seletiva e os dez melhores colocados participarão do concurso Just Dance, da Ubisoft, concorrendo a brindes e prêmios.

O participante que precisar de dicas para danças dos grandes sucessos da música pop durante a seleção contarão com as orientações do bicampeão mundial Diegho San, que está na atração todos os dias.

O Museu do Videogame Itinerante funciona de segunda a sábado, das 15h às 21h, e domingo, das 14h às 20h.

