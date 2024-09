Seis veículos se envolvem em acidente na SP-304, em Santa Bárbara

Um acidente envolvendo seis veículos ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (20), no quilômetro 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no Vale das Cigarras, em Santa Bárbara d’Oeste. Devido ao impacto, um dos veículos, um utilitário, tombou no canteiro central, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o acidente ocorreu por volta das 16h30 e as causas das batidas não foram informadas.

Os policiais auxiliaram na orientação do trânsito no local, até que os carros atingidos fossem retirados. Houve um início de lentidão na rodovia, mas que não chegou a se tornar um congestionamento.

