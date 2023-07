Segunda vítima de atropelamento em SB tem piora e permanece internada

Equipe médica apura suspeita de embolia pulmonar; no mesmo dia do acidente criminosos invadiram a casa da idosa, levaram dinheiro e joias

A piora no estado de saúde da aposentada Ivonilde Tonin, de 86 anos, prorrogou a previsão de alta. A equipe médica está investigando a suspeita de embolia pulmonar. Ela foi atropelada no sábado (8) junto com a vizinha Doracy Roland Pereira, de 90 anos, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Doracy estava na esquina da sua casa e sofreu duas fraturas na perna direita, precisou de transfusão e cirurgia, mas teve alta e já voltou para casa.

Cruzamento onde idosas foram atropeladas – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A sobrinha de Ivonilde, a diretora de escola Gilmara Canciani, diz que o quadro de saúde da tia é bastante delicado, pois ela ainda não está consciente, apesenta falas desconexas e não se lembra do acidente. Ela teve fratura no fêmur em dois lugares na perna esquerda, além da tíbia na perna direita, pélvis, ombro direito e polegar da mão direita. Além de hematomas no corpo inteiro, principalmente no rosto. Mas foi descartado a suspeita de traumatismo craniano.

“Minha tia sempre teve uma vida independente, não tem filhos e morava sozinha. Sempre muito alegre, gostava de viajar. Sempre estava junto da vizinha (Doracy) que são como irmãs. Não sabemos como ficará a situação dela. Assim que deixar o hospital, precisaremos colocá-la em uma clínica, pois precisará de atendimento 24 horas por dia. Eu e as outras sobrinhas trabalhamos e não temos condições de cuidá-la como ela merece”, diz Gilmara.

Polícia encontrou marca do atropelamento no veículo de mulher – Foto: Divulgação

A sobrinha de Ivonilde espera que seja apenas por um tempo. “Não tenho dúvidas que colocaremos minha tia em pé de novo. Acreditamos e faremos de tudo para a sua recuperação. Só queremos que esse caso não caia no esquecimento”, desabafa.

A motorista, uma comerciante de 44 anos que atropelou as duas idosas, fugiu do local e só se apresentou à Polícia Civil na terça-feira. Ela foi indiciada e responde em liberdade por fuga do local do acidente e lesão corporal culposa, quando não há a intenção de matar.

A condutora nega à Polícia Civil que tenha se omitido no socorro às idosas ou que tivesse ingerido bebida alcoólica. “Tais fatos podem ser comprovados e assim o fará oportunamente”, diz a nota assinada pelos advogados Gustavo Mayoral e Izamara Militão.

FURTO

Na mesma noite em que Ivonilde foi atropelada, criminosos estouraram a porta dos fundos da casa da idosa. Eles furtaram R$ 1,5 mil em dinheiro, além de joias que guardava em casa.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, mas por enquanto, os suspeitos ainda não foram localizados. A hipótese que está sendo apurada, é que os responsáveis ficaram sabendo do atropelamento e que a idosa estava no hospital.

“Não conseguimos entender como alguém pode fazer isso para uma idosa”, desabafa a sobrinha da vítima.