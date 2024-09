Segunda semana de sabatinas tem dois entrevistados em Santa Bárbara - O Liberal

Entrevistas serão transmitidas ao vivo nos perfis do LIBERAL no YouTube e Facebook e nas rádios Gold e Zé FM

SABATINA1 SITE - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O Grupo Liberal dá sequência, nesta segunda-feira, a segunda semana de entrevistas com candidatos a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste. Eliel Miranda, do PSD, é o primeiro sabatinado. Na quarta-feira, Dr. José (União Brasil) completa a série dos prefeituráveis barbarenses.

As entrevistas ocorrem a partir das 20h15, com duração de uma hora e transmissão ao vivo pelas rádios Gold FM (94.7) e Zé FM (76.3), e em vídeo, pelos canais do LIBERAL no YouTube e no Facebook. Também, o jornal e o site do LIBERAL publicarão conteúdos sobre as entrevistas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Veja a data das entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Bárbara

16/09 📅 Eliel Miranda (PSD)

18/09 📅 Dr. José (União Brasil)

Veja onde acompanhar as entrevistas

📽️ Perfil do LIBERAL no Facebook

📽️ Canal do LIBERAL no YouTube

📻 Rádio Gold FM 94.7

📻 Rádio Zé FM 76.3

Na semana passada, foram entrevistados Vanderlei Larguesa (PT) e Rafael Piovezan (PL). O petista destacou projetos como a implantação de creche noturna e sobre aumentar o número de moradias populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Ele também citou a proposta de tarifa a R$ 1 no transporte coletivo urbano, que seria bancado por meio de um subsídio pago pela prefeitura à empresa responsável pelo serviço no município.

Já Piovezan, que busca a reeleição, comentou sobre a criação de unidades e complexos de saúde em regiões da cidade e defendeu os investimentos do seu governo no setor. Falou sobre o tombamento do estádio do União Barbarense e o plano de construir um estádio público que possa ser usado pelo clube. Também comentou sobre o andamento de um projeto de usina de lixo e sobre a volta da operação do aterro sanitário, interditado.

Americana

Os candidatos a prefeito de Americana serão sabatinados a partir do dia 23 de setembro. Chico Sardelli (PL), que tenta a reeleição, abrirá a série de entrevistas. Maria Giovana (PDT), no dia 25, e Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil), no dia 27.