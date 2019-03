Carnaval de Santa Bárbara reúne 22 mil pessoas

O secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Félix, destaca como “muito positivo” o saldo do Carnaval deste ano no município. Neste período de folia, seis blocos populares fizeram a festa dos foliões. O balanço divulgado pela administração aponta que o Carnaval barbarense reuniu mais de 22 mil pessoas em cinco dias de festa.

Entre as cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Santa Bárbara foi o município com o maior número de blocos nas ruas. “Durante todos esses dias vimos famílias inteiras indo para as ruas e se divertindo. As pessoas se respeitaram e aproveitaram o Carnaval da cidade com alegria”, disse. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na avaliação do secretário, o número de blocos mostra que o Carnaval de rua da cidade tem fôlego para crescer ainda mais no próximo ano. A iniciativa é incentivada pelo secretário. “A gente quer que as pessoas continuem se unindo, criando seus blocos e levantando suas bandeiras para mostrar o quanto Santa Bárbara gosta de Carnaval”, disse.

Na segunda, o secretário passou por dois blocos que desfilaram pela cidade – o Bloco das Bárbaras e o Bloco do Beco – e aproveitou para elogiar a iniciativa popular que fez ressurgir o Carnaval no município. “A tradição dos blocos de rua está sendo resgatada e graças ao empenho e iniciativa da população”, disse.

A Secretária de Cultura e Turismo aproveitou a iniciativa popular para gerir e organizar a festa. A praça central foi decorada para a folia e utilizada como ponto de dispersão dos blocos. No final dos desfiles, os foliões se concentravam no local embalados por uma banda tocando marchinhas.

O secretário informa que coube à prefeitura, além de gerir o percurso – com locais de saída e dispersão – providenciar lixeiras, segurança aos foliões e controle do trânsito. Além do Bloco das Bárbaras e do Beco que circularam na segunda-feira de Carnaval – também fizeram a festa barbarense o Bloco dos Seresteiros, Apareceu a Margarida, Traquitana e o Bloco do Durva.