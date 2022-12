Secretária diz que Cross tentou contatar paciente em Santa Bárbara

A secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Rocha, disse que os funcionários da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) ligaram seis vezes para o paciente Daniel Hauan Santana no mês passado, mas não conseguiram falar com ele.

O assunto foi discutido durante a reunião da CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde na câmara, nesta quarta-feira. Santana afirmou que mantém o mesmo número desde 2016 e alega que não recebeu tais telefonemas.

Secretária Lucimeire Rocha falou sobre o assunto à CEI da Saúde nesta quarta – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O impasse sobre os atendimentos médicos do paciente é antigo. Reportagem do LIBERAL em 10 de fevereiro de 2021 relatava que Santana aguardava um procedimento para voltar a andar, mas por uma falha da prefeitura, teria sido incluído na Cross apenas um dia antes da publicação da notícia, no dia 9 de fevereiro, quando o encaminhamento deveria ter sido realizado no dia 6 de agosto do ano anterior.

“Durante esse tempo, a bactéria que desenvolvi em uma das pernas após um acidente de trânsito evoluiu e precisei amputar uma das pernas. Hoje estou acamado e nem consigo me sentar sozinho”, desabafou Santana.

O vereador Eliel Miranda (PSD), presidente da CEI, disse que a proposta é analisar todos os fatos e apurar as respectivas responsabilidades.

“Dependendo do resultado, encaminharemos os documentos ao Ministério Público, para evitar que essa situação se repita”, relata o parlamentar.

O próximo passo da CEI será intimar o paciente para a entrega do prontuário, que é pessoal, bem como solicitar o seu depoimento.

O advogado William Carlos do Amaral Júnior, que defende Santana, disse que aguarda a intimação formal pela câmara. “O depoimento pode ser por videoconferência e certamente irei acompanhá-lo. Mas ele precisa saber do que se trata e quais as apurações já realizadas, antes que possa se manifestar”, destaca o defensor.