Secretária de Saúde será convocada em CEI em Santa Bárbara

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste que integram a CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde concordaram em convocar a secretária municipal da pasta, Lucimeire Rocha, e o munícipe Daniel Hauan Santana, que teria sofrido negligência durante sua inscrição na Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). O assunto foi discutido durante a reunião que ocorreu nesta quarta-feira.

Secretária Lucimeire Rocha será chamada à câmara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A apuração começou após a reportagem publicada pelo LIBERAL em 10 de fevereiro do ano passado, sobre o paciente (Santana) que aguardava um procedimento para voltar a andar, mas, por uma falha da prefeitura, teria sido incluído na Cross apenas um dia antes da publicação da notícia, no dia 9 de fevereiro, quando o encaminhamento deveria ter sido realizado no dia 6 de agosto daquele ano.

De acordo com os vereadores, a CEI deve pedir, ainda, um parecer jurídico sobre a possibilidade de convocar algum responsável pela Cross, ou ainda solicitar, via mandado de segurança, que os questionamentos apresentados sejam respondidos de forma objetiva pelo governo estadual.

Presidida pelo vereador Eliel Miranda (PSD), a CEI da Saúde tem como relator o vereador Bachin Jr. (MDB), além dos membros Carlos Fontes (União Brasil), Esther Moraes (PL), Isac Sorrillo (Republicanos), Jesus (Avante) e Kátia Ferrari (PV).