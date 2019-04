Secretária de Saúde de SB defende continuidade do SUS

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A secretária de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, defendeu a continuidade do SUS (Sistema Único de Saúde) durante a inauguração da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Conjunto Roberto Romano e Jardim Laudissi. A cerimônia ocorreu na manhã deste sábado com a presença do prefeito Denis Andia (PV) e a unidade começa a atender a população na segunda.

“Sabemos dos desafios que temos pela frente, já que muitos querem fazer a desconstrução do SUS. Santa Bárbara está aqui para mostrar que o SUS não vai ser desconstruído”, afirmou Lucimeire.

O discurso foi endossado pela diretora do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), Mirella Povinelli. A ex-secretária de Saúde de Americana pediu ainda que a população ajude nessa “batalha”.

“Na atual situação do País, precisamos unir esforços, principalmente a população, porque o SUS foi uma conquista popular, então depende de todos nós. Somos responsáveis por manter esse sistema, porque realmente ele está ameaçado”, disse Mirella.

A nova UBS fica na Rua Profeta Jeremias, 140, e substitui o antigo posto da região, que funcionava na Avenida Sebastião de Paula Coelho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30.