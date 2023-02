Secretaria de Educação faz campanha antirracismo em Santa Bárbara

A Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste promoveu um encontro com o tema “Pensar o Antirracismo na sociedade atual” para 45 funcionários, neste mês, na sede da pasta. O objetivo foi trazer reflexão sobre o assunto aos servidores da área administrativa.

De acordo com a prefeitura, a discussão foi realizada em quatro módulos: “Eu, Outro, Ética e Futuro(s)”. Os debates foram levados aos alunos do 5º ano da Emefei Professora Purificacion Sanches Fonseca, pelo mestre em Filosofia José Jorge Guedes de Camargo, no decorrer de 2022.

Encontros de formação reuniram cerca de 45 funcionários da pasta – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

Os participantes foram divididos em duas turmas, com dois encontros cada. As reuniões contaram com exposição, audiovisual, rodas de conversa e dinâmicas.

A rede municipal de ensino mantém atividades permanentes nas escolas que contemplam a educação antirracista, referenciadas nas Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08, e reforçam o eixo Cultura da Paz que trata do respeito à diversidade dos povos.

Ainda conforme a administração, no ano passado a prefeitura adquiriu acervo de literatura negra e indígena para as escolas. Além disso, o município tem parceria com a Comunidade Educativa.