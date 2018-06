Sebrae oferece duas oficinas para empreendedores

O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Aqui de Santa Bárbara d’Oeste oferece duas oficinas gratuitas para os empreendedores barbarenses. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas.

A oficina “Ganhe Mercado” indica caminhos para conquistar clientes e mercado por meio do marketing direcionado ao público alvo da empresa. São abordados perfis de público, as características deles e como atingi-los com ações corretas de marketing. Ela será realizada no dia 20 (quarta-feira), das 18h30 às 22h30.

No dia 23 de julho ocorre a oficina “Começar Bem – Formalização”, das 18h30 às 22h30. Ela é voltada para quem pretende abrir ou formalizar um negócio, incluindo o passo a passo, as obrigações legais e o plano de ação.

Os cursos serão realizados na Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste, localizada na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro. As inscrições podem ser efetuadas pelos telefones (19) 3499-1012 ou (19) 3499-1013.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.