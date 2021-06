Sebrae oferece curso online para mulheres empreendedoras

Com três dias de curso, programação acontece na próxima semana com a participação de influenciadoras digitais

As mulheres que já empreendem ou pretendem empreender podem contar com orientações gratuitas e online do Sebrae de Santa Bárbara d’Oeste. O curso “Sebrae Delas – Elas Influenciam” terá orientações sobre vendas, finanças e como desenvolver uma ideia, entre os dias 1 e 3 de junho, às 19 horas. As inscrições estão abertas.

As influenciadoras digitais Letícia Arthuzo, Fernanda Sollito e Lívia Pereira participarão da ação. No primeiro dia, nesta terça-feira (1), Letícia Arthuzo (@letticia.arthuzo) vai passar dicas e orientações sobre como vender mais e fazer sucesso no Instagram.

Na quarta-feira (2), Fernanda Sollito (@fernandasollito) vai ensinar como as mulheres podem organizar as finanças do próprio negócio. E no último encontro na quinta-feira (3), Lívia Pereira (@viajandocomlivia) vai mostrar como empreender e colocar em prática uma ideia.

As mulheres que concluírem a capacitação receberão certificado de conclusão, acesso a linhas de crédito especiais via Banco do Povo Paulista e inscrição gratuita em um curso técnico online do Sebrae-SP. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3412-1087. As inscrições podem ser realizadas pelo link.

O Sebrae Aqui em Santa Bárbara d’Oeste é resultado da parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura, Acisb, Ciesp e Sinditêxtil. Ele integra o Desenvolve S.Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975 (paralela à Avenida Santa Bárbara), no Mollon. Informações pelo telefone (19) 3499.1012.