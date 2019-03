Sebrae Móvel atende em Santa Bárbara nesta quarta e quinta

O posto móvel do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) estará prestando atendimento gratuito na Praça Coronel Luiz Alves, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta e quinta-feira. O serviço funcionará das 10h às 12h e das 13h às 16h.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O Sebrae Móvel tira dúvidas de empreendedores e fornece consultoria personalizada gratuita, como o passo a passo para planejar um negócio, abrir uma empresa, gestão financeira, mercado, formas de divulgação e diversos assuntos de interesse do empresário.

A Praça Coronel Luiz Alves, também conhecida como Praça Central, fica localizada na Rua Santa Bárbara, no Centro da cidade.

Posto

O Sebrae Aqui, posto fixo localizado em Santa Bárbara, é uma parceria do Sebrae São Paulo com a prefeitura, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Santa Bárbara d’Oeste, Sinditêxtil (Sindicato da Indústria Têxtil do Estado de São Paulo) e Acisb. O órgão está localizado no Desenvolve S.Bárbara, no VIC Center, na Avenida Santa Bárbara.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara.