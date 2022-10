SB projeta melhora econômica no País e estima aumento de 8% na receita

Prefeitura cita redução do desemprego no município e espera arrecadar R$ 833,6 milhões em 2023

Nas despesas, destaques são infraestrutura e saneamento, segundo secretária de Fazenda - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Com expectativa de uma melhora econômica tanto no País como no Estado, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste estima um aumento de 8,45% na receita do município para 2023.

O governo Rafael Piovezan (MDB) aponta, ainda, uma redução na taxa de desemprego da cidade neste ano, de 1,76% para 0,72%, conforme índice medido em fevereiro pela Acic (Associação Comercial de Campinas). A avaliação é de que esse cenário fomenta a economia local com maior desenvolvimento dos setores de comércio e serviços.

A administração espera arrecadar, ao longo do próximo ano, R$ 833,6 milhões. A proposta orçamentária foi protocolada pelo Executivo na câmara em 30 de setembro e, agora, precisa da aprovação dos vereadores.

“Observou-se que as receitas vinculadas à produção industrial permanecem com crescimento acima da inflação, o que reflete a importância do fortalecimento da indústria para a arrecadação municipal”, justifica a prefeitura no projeto.

Segundo a administração, a curva de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nacional está em alta, apesar de que, neste segundo semestre, a evolução tende a ser menor. O Executivo cita que, no terceiro trimestre, houve um crescimento de 4,7%, ante 2,6% no trimestre anterior.

Paralelamente, ao projetar uma receita maior, a prefeitura argumentou que tem havido um avanço na arrecadação própria do município, inclusive com queda da inadimplência nos débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Dados apresentados pela secretária de Fazenda, Paula Fernanda Marchesin Mori, mostram que a inadimplência caiu 29% em 2020 e 22% em 2021. De acordo com ela, este ano deve terminar com uma nova diminuição de 22%.

Com relação às despesas, a secretária informou ao LIBERAL que “o destaque se dá para infraestrutura e saneamento, com ampliação do programa de recapeamento de vias e conclusão da nova represa, bem como a conclusão de obras da saúde”.

Essas obras são dois novos complexos regionais de saúde, um novo Centro de Referência em Saúde da Mulher e o Complexo “Cidade Saúde”, que abrigará setores da Saúde, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.

Região

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 21, em Americana o orçamento para 2023 prevê receita de R$ 1.257.728.664, 25% a mais do que o valor previsto para este ano.

Nas outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), a arrecadação estimada para o próximo ano é de R$ 1.455.300.00 em Hortolândia, R$ 1.219.989.000 em Sumaré e R$ 327.105.941,14 em Nova Odessa.