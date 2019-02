SB passa a ter vacina de febre amarela em todos os postos

Todas as 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste que possuem sala de vacina passaram a contar com doses contra a febre amarela. A medida foi adotada pela Secretaria de Saúde do município após o Estado de São Paulo incluir a proteção no calendário de vacinação.

A inclusão foi no ano passado, mas a cidade foi notificada oficialmente há 20 dias. Até então, cinco unidades disponibilizavam o imunizante.

As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, de acordo com o cronograma de atendimento de cada unidade. A prefeitura informou que poderá avaliar a necessidade de pedir mais doses, a depender da demanda.

O imunizante foi incluído no calendário de vacinação do Estado de São Paulo após a alta incidência de casos registrada desde 2016. Devem tomar a vacina pessoas de nove meses a 59 anos.

Na região

A Prefeitura de Nova Odessa informou que programou para o dia 16 o “Dia D” de vacinação contra a febre amarela. O município disse que a vacina faz parte do cotidiano das unidades.

Americana, Hortolândia e Sumaré não devem realizar ações específicas para atender a inclusão da vacina no calendário estadual, mas seguem oferecendo normalmente as doses.